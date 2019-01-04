Скачать
Пятница, 04.01.2019
Усик: Нужно быть чуть-чуть &quot;больным&quot;, упертым и пахать
Усик: Нужно быть чуть-чуть "больным", упертым и пахать
Роналду - лучший футболист 2018 года по версии Globe Soccer Awards
Роналду - лучший футболист 2018 года по версии Globe Soccer Awards
Манчестер Сити - Ливерпуль 2:1 Видео голов и обзор матча
Манчестер Сити - Ливерпуль 2:1 Видео голов и обзор матча
Бокс: расписание боев на январь 2019
Бокс: расписание боев на январь 2019

Криштиану Роналду встретился с Энтони Джошуа

Криштиану Роналду встретился с Энтони Джошуа
13:55 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Знаменитые футболист и боксер опубликовали совместное фото.

33-летний португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду встретился с 29-летним чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа.

«Два зверя», — прокомментировал Роналду выложенное фото в Instagram. Примечательно, что Джошуа несколько ранее выложил это же фото в своем аккаунте.

Правда, не все оценили совместную фотографию. «На фото Роналду выглядит как официант», — пошутил один из подписчиков Джошуа.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

2 animals

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа, также, выложил совместное фото с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду. В подписи к фото Джошуа поставил возле Роналду смайл с козлом, что символизируют аббревиатуру GOAT – greatest of all time (в переводе – величайший за все время).

Напомним, вчера в Дубаях Роналду стал лучшим футболистом 2018 года по версии Globe Soccer Awards.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Криштиану Роналду, Бокс, Новости бокса, Бокс новости.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Манчестер Сити 2:1 Ливерпуль: события матча
02 "Легкая работа": Уайлдер намерен нокаутировать Бризила за 3 раунда
03 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:1 Видео голов и обзор матча
04 Гол украинца Цыганкова - в числе лучших на групповом этапе Лиги Европы (Видео)
05 Манчестер Сити нанес Ливерпулю первое поражение в текущем сезоне АПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь