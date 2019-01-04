Криштиану Роналду встретился с Энтони Джошуа

Новости спорта: Знаменитые футболист и боксер опубликовали совместное фото.

33-летний португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду встретился с 29-летним чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа.

«Два зверя», — прокомментировал Роналду выложенное фото в Instagram. Примечательно, что Джошуа несколько ранее выложил это же фото в своем аккаунте.

Правда, не все оценили совместную фотографию. «На фото Роналду выглядит как официант», — пошутил один из подписчиков Джошуа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 2 animals Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 4 Янв 2019 в 2:51 PST

Британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа, также, выложил совместное фото с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду. В подписи к фото Джошуа поставил возле Роналду смайл с козлом, что символизируют аббревиатуру GOAT – greatest of all time (в переводе – величайший за все время).

Напомним, вчера в Дубаях Роналду стал лучшим футболистом 2018 года по версии Globe Soccer Awards.