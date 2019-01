Роналду - лучший футболист 2018 года по версии Globe Soccer Awards

Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA) определили лауреатов Globe Soccer Awards по итогам 2018 года.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду получил приз лучшего футболиста. Об этом сообщает страница Globe Soccer Awards в Twitter.

Лучшим клубом назван «Атлетико» (Мадрид). Лучшим тренером стал Дидье Дешам (сборная Франции).

