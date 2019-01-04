Челси не отпускает Фабрегаса в Монако

Новости спорта: С французами испанец уже согласовал детали личного контракта.

Лондонский «Челси», несмотря на достигнутое соглашение о трансфере Фабрегаса в «Монако», пока не будет отпускать его во Францию, сообщает Calciomercato.

31-летнему футболисту придется немного подождать, пока лондонский клуб не найдет ему замену.

Ранее была информация, что Фабрегас уже согласовал с монегасками все условия контракта. Договор будет рассчитан до лета 2021 года. Помимо выгодных условий соглашения Фабрегас получит 10 млн евро.

Отметим, что контракт Фабрегаса с «Челси» рассчитан до лета 2019-го года.