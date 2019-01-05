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Cтюарды перепутали футболиста Манчестер Сити с выбежавшим на поле фанатом
06:01 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Работники стадиона Этихад не узнали Бенжамена Менди после победного для "горожан" матча с Ливерпулем.

После матча 21-го тура английской Премьер-лиги между Манчестер Сити и Ливерпулем (2:1) произошел забавный эпизод.

После окончания игры на поле стадиона Этихад вышел защитник "горожан" Бенжамен Менди, который продолжает восстанавливаться после травмы

Француз был одет в обычную одежду, а не в клубную атрибутику, из-за чего стюарды поначалу приняли его за болельщика и начали преследовать.Только приблизившись к игроку, они поняли, что перед ними Менди. Об этом сообщил Twitter Today News.

Напомним, Манчестер Сити обыграл Ливерпуль со счетом 2:1.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Бенжамен Менди.
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