Cтюарды перепутали футболиста Манчестер Сити с выбежавшим на поле фанатом

Новости спорта: Работники стадиона Этихад не узнали Бенжамена Менди после победного для "горожан" матча с Ливерпулем.

После матча 21-го тура английской Премьер-лиги между Манчестер Сити и Ливерпулем (2:1) произошел забавный эпизод.

После окончания игры на поле стадиона Этихад вышел защитник "горожан" Бенжамен Менди, который продолжает восстанавливаться после травмы

Stewards chase Benjamin Mendy thinking he is pitch invader after Man City win https://t.co/VYFFEOqGjM pic.twitter.com/ajBmJ30xZR — TODAY NEWS (@TODAY_NEWS_24) 4 января 2019 г.

Француз был одет в обычную одежду, а не в клубную атрибутику, из-за чего стюарды поначалу приняли его за болельщика и начали преследовать.Только приблизившись к игроку, они поняли, что перед ними Менди. Об этом сообщил Twitter Today News.

Напомним, Манчестер Сити обыграл Ливерпуль со счетом 2:1.