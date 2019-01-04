Днепр-1 пополнится известным игроком Премьер-лиги

Новости спорта: Футбольный клуб Днепр-1 пополнится вингером и даст шанс молодым игрокам.

Двумя первыми новичками "Днепра-1" станут 23-летний защитник Зураб Очигава, права на которого принадлежат киевскому Динамо, и 21-летний полузащитник Юрий Романюк из одесского Черноморца. Все формальности перехода практически решены и скоро об этом будет объявлено официально.

Кроме этого с высокой долей вероятности ряды команды пополнит молодой фланговый полузащитник. Фамилия пока не сообщается, известно лишь, что это достаточно известный футболист по меркам украинской Премьер-лиги.

Так же свой шанс получат вернувшиеся из аренды молодые игроки Александр Беляев, Александр Сафронов и Камиль Хучбаров.

СК Днепр-1 предположительно покинут шесть игроков. О трех из них уже сообщалось ранее.