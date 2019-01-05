Капитан Атлетико согласовал контракт с Интером

Новости спорта: Защитник Атлетико Диего Годин подпишет контракт с миланским Интером.

Как отмечают сразу несколько итальянских СМИ, среди которых Sky Sport Italia, уругваец согласился на переход в Интер летом на правах свободного агента. Защитник подпишет контракт сроком на 2 года с возможностью продления еще на год.

Напомним, ранее сообщалось, что Годин хочет покинуть Атлетико после окончания контракта из-за отказа руководства повышать ему зарплату.

Заметим, что в этом сезоне на счету капитана "матрасников" 18 матчей во всех турнирах за Атлетико, в которых уругваец забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.