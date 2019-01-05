Челси нашел замену Морате в Италии

Новости спорта: Аргентинский нападающий Гонсало Игуаин все-еще может оказаться в Лондоне

Представители «Ювентуса» и «Челси» на следующей неделе проведут встречу по поводу трансфера нападающего Гонсало Игуаина, сообщает Football Italia.

Напомним, в этом сезоне Игуаин находится в аренде в «Милане».

По сведениям итальянской прессы, лондонцы готовы заплатить за аргентинского форварда 36 млн евро. Также «Челси» включит в сделку Альваро Морату, который поедет в «Милан» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что «Челси» отказался от идеи подписания Игуаина и будет искать другие варианты усиления атаки.