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Челси нашел замену Морате в Италии

Челси нашел замену Морате в Италии
11:31 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Аргентинский нападающий Гонсало Игуаин все-еще может оказаться в Лондоне

Представители «Ювентуса» и «Челси» на следующей неделе проведут встречу по поводу трансфера нападающего Гонсало Игуаина, сообщает Football Italia.

Напомним, в этом сезоне Игуаин находится в аренде в «Милане».

По сведениям итальянской прессы, лондонцы готовы заплатить за аргентинского форварда 36 млн евро. Также «Челси» включит в сделку Альваро Морату, который поедет в «Милан» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что «Челси» отказался от идеи подписания Игуаина и будет искать другие варианты усиления атаки.

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ФК Челси, Гонсало Игуаин, Футбол, Альваро Мората, Новости футбола.
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