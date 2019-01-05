Бавария хочет усилить давление на Боруссию

Новости спорта: Главный тренер "Баварии" Нико Ковач высказался о борьбе за чемпионский титул в Бундеслиге.

"Мы охотники, хотим усилить давление на дортмундскую "Боруссию". Продолжим с того момента, где остановились", — приводит слова Ковача официальный "твиттер" клуба.

После 17 туров "Бавария" занимает второе место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. Отставание мюнхенского клуба от лидирующей дортмундской "Боруссии" составляет шесть очков. В последних пяти встречах "Бавария" одержала пять побед в Бундеслиге.

В следующем туре "Бавария" 18 января на выезде сыграет с "Хоффенхаймом". "Боруссии" 19 января предстоит гостевая встреча с "РБ Лейпциг".

В первом круге "Бавария" уступила "Боруссии" на выезде со счётом 2:3.