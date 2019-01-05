Алексис Санчес травмировался в матче Кубка Англии

Новости спорта: Чилиец Алексис Санчес, судя по всему, получил рецидив старой травмы.

Манчестер Юнайтед одержал уверенную победу в третьем раунде Кубка Англии против Рединга 2:0.

В стартовом составе "манкунианцев" оказался Алексис Санчес. Чилиец вернулся в игру еще в прошлом матче МЮ, после шести недель отсутствия в игре из-за проблем с подколенным сухожилием.

Нападающий был заменен на 64-й минуте, после того как почувствовал дискомфорт в том же месте.

Никаких заявлений по поводу серьезности данного повреждения пока нету, но вполне вероятно что информация появится в ближайшее время.