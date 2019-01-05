Фабрегас попрощался с болельщиками Челси

Новости спорта: Полузащитник Челси Сеск Фабрегас почти наверняка покинет клуб до закрытия трансферного окна.

В матче 1/32 Кубка Англии Челси сумел обыграть Ноттингем Форест благодарю дублю от Альваро Мораты (2:0).

На 83-й минуте Фабрегас оказался на газоне из-за травмы, но после поднялся и показал Маурицио Сарри, что готов играть. Тем не менее, 59-летний специалист решил заменить его.

Cesc Fabregas says goodbye to the Chelsea fans, leaving the pitch in tears One last time, Blues: FABREGAS IS MAGIC, HE WEARS A MAGIC HAT pic.twitter.com/e4KA4nxslf — Goal (@goal) 5 января 2019 г.

На 85-у минуте вместо испанца вышел Нголо Канте. Публика стоя аплодировала 31-летнему футболисту, а Фабрегас — в ответ. Кроме того, с Сеском, судя по всему, попрощались и игроки, пожав тому руку во время замены.

Отметим, что в этом поединке Сеск Фабрегас не сумел реализовать пенальти на 30-й минуте игры. После поединка Фабрегас расплакался, что подтверждает еще раз, что он уходит.

Ожидается, что на следующей неделе будет завершен переход экс-игрока Барселоны и Арсенала в Монако.