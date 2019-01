Фабрегас попрощался с болельщиками Челси

В матче 1/32 Кубка Англии Челси сумел обыграть Ноттингем Форест благодарю дублю от Альваро Мораты (2:0).

На 83-й минуте Фабрегас оказался на газоне из-за травмы, но после поднялся и показал Маурицио Сарри, что готов играть. Тем не менее, 59-летний специалист решил заменить его.

Cesc Fabregas says goodbye to the Chelsea fans, leaving the pitch in tears

One last time, Blues:

FABREGAS IS MAGIC, HE WEARS A MAGIC HAT pic.twitter.com/e4KA4nxslf

— Goal (@goal) 5 января 2019 г.