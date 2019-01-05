Селезнев в ближайшее время станет игроком Малаги

Новости спорта: Украинец Евгений Селезнев в ближайшее время станет игроком "анчоусов".

Украинский нападающий прибыл в Испанию для решения последних деталей связанных с его переходом в Малагу. Об этом сообщает La Opinion de Malaga.

Стороны уже договорились обо всех условиях сделки. Сейчас осталось завершить формальности.

Планируется, что Селезнев будет выступать за Малагу на правах аренды до конца сезона. Затем испанский клуб имеет возможность выкупить контракт украинца у Аксхисара.

В текущем сезоне Селезнев принял участие в 11 матчах турецкого клуба, в которых забил 4 гола. Затем у форварда возник конфликт с главным тренером команды и украинец перестал появляться даже в заявках на игру.