Санчес после замены случайно сел на место Сульшера (Видео)

Чилийский форвард "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес во время матча 1/32 финала Кубка Англии против "Рединга" занял место наставника команды Уле-Гуннара Сульшера. На 64-й минуте игры коуч "Красных дьяволов" Уле-Гуннар Сульшер заменил чилийца Алексиса Санчеса на Маркуса Рэшфорда. После замены Санчес случайно сел на место Сульшера. Норвежец улыбнулся, похлопал игрока по плечу и попросил пересесть.

When you sit in the gaffer's seat pic.twitter.com/6IGhTGj8wV