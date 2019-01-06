Санчес после замены случайно сел на место Сульшера (Видео)

Новости спорта: Алексис Санчес перепутал место на лавке запасных "Манчестер Юнайтед"

Чилийский форвард "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес во время матча 1/32 финала Кубка Англии против "Рединга" занял место наставника команды Уле-Гуннара Сульшера. На 64-й минуте игры коуч "Красных дьяволов" Уле-Гуннар Сульшер заменил чилийца Алексиса Санчеса на Маркуса Рэшфорда. После замены Санчес случайно сел на место Сульшера. Норвежец улыбнулся, похлопал игрока по плечу и попросил пересесть.

When you sit in the gaffer's seat pic.twitter.com/6IGhTGj8wV — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) 5 января 2019 г.

Ранее мы писали, что Уле-Гуннар Сульшер повторил рекорд Мэтта Басби: пять подряд побед с "МЮ" после прихода в команду. "Манчестер Юнайтед" победил "Рединг" и вышел в 1/16 финала Кубка Англии.

Напомним, Сулшер заменил на посту Жозе Моуринью, которого отправили в отставку после поражения "Ливерпулю". Сульшер, выступавший за "Манчестер Юнайтед" с 1996 по 2007 год, до назначения в английской команде был главным тренером норвежского "Молде".