Эмери рассказал о трансферных планах Арсенала на зиму

Новости спорта: Лондонская команда хочет усилить несколько позиций.

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери заявил, что клуб работает над улучшением состава в январское трансферное окно.

«Клуб работает над трансферами некоторых футболистов, которые могут нам помочь во второй части сезона. Возможно, мы купим центрального защитника, также рассматриваем возможность заполучить правого или левого вингера.

Один игрок поможет нашей команде на этой позиции. Нам нужны футболисты, которые будут привержены команде и будут готовы помочь в нужный момент», — цитирует Эмери Goal.com.

На данный момент Арсенал занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

В следующем туре Канониры сыграют на выезде против Вест Хэма.