Скачать
Воскресенье, 06.01.2019
Мужская сборная Украины по волейболу впервые с 2005 года вышла на Евро
Мужская сборная Украины по волейболу впервые с 2005 года вышла на Евро
В Примере был забит самый быстрый гол сезона (Видео)
В Примере был забит самый быстрый гол сезона (Видео)
Цуренко упустила победу в финале турнира в Брисбене
Цуренко упустила победу в финале турнира в Брисбене
Конкурент Лунина пропустил курьезный гол после удара с центра поля (Видео)
Конкурент Лунина пропустил курьезный гол после удара с центра поля (Видео)

Эмери рассказал о трансферных планах Арсенала на зиму

Эмери рассказал о трансферных планах Арсенала на зиму
12:43 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Лондонская команда хочет усилить несколько позиций.

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери заявил, что клуб работает над улучшением состава в январское трансферное окно.

«Клуб работает над трансферами некоторых футболистов, которые могут нам помочь во второй части сезона. Возможно, мы купим центрального защитника, также рассматриваем возможность заполучить правого или левого вингера.

Один игрок поможет нашей команде на этой позиции. Нам нужны футболисты, которые будут привержены команде и будут готовы помочь в нужный момент», — цитирует Эмери Goal.com.

На данный момент Арсенал занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

В следующем туре Канониры сыграют на выезде против Вест Хэма.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), Унаи Эмери, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Леся Цуренко - Каролина Плишкова: где и когда смотреть финал турнира в Брисбене
02 Цуренко: Надеюсь, что смогу выиграть все свои финалы
03 Цуренко - Плишкова: букмекеры дали прогноз на финал в Брисбене
04 Майки Гарсия: Ломаченко хочет драться со мной с 2016 года
05 Женская сборная Украины по волейболу завоевала путевку на Евро-2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь