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Селезнев прошел медосмотр в Малаге

Селезнев прошел медосмотр в Малаге
14:20 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта: Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев стал еще на шаг ближе к подписанию контракта с Малагой.

Форвард Акхисара Евгений Селезнев, который вчера прибыл в Испанию, успешно завершил прохождение медосмотра в Малаге. Завтра украинец подпишет контракт с новым клубом, сообщает CNN Turk.

Как отмечает источник, контракт 33-летнего нападающего будет рассчитан на 1,5 года, хотя ранее сообщалось о подписании соглашения на 2,5 года. Также была информация, что Селезнев станет игроком Малаги на правах аренды до конца текущего сезона.

В составе турецкого клуба Селезнев провел один год и выиграл Кубок и Суперкубок страны, однако вынужден был покинуть Акхисар из-за конфликта с главным тренером.

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ФК Малага, Футбол, Новости футбола, Евгений Селезнев.
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