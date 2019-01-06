Селезнев прошел медосмотр в Малаге

Новости спорта: Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев стал еще на шаг ближе к подписанию контракта с Малагой.

Форвард Акхисара Евгений Селезнев, который вчера прибыл в Испанию, успешно завершил прохождение медосмотра в Малаге. Завтра украинец подпишет контракт с новым клубом, сообщает CNN Turk.

Как отмечает источник, контракт 33-летнего нападающего будет рассчитан на 1,5 года, хотя ранее сообщалось о подписании соглашения на 2,5 года. Также была информация, что Селезнев станет игроком Малаги на правах аренды до конца текущего сезона.

В составе турецкого клуба Селезнев провел один год и выиграл Кубок и Суперкубок страны, однако вынужден был покинуть Акхисар из-за конфликта с главным тренером.