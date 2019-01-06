Шевченко: Мне нравится Наполи Анчелотти

Новости спорта: Андрей Шевченко считает, что сейчас Наполи играет в том стиле, который прививает команде Карло Анчелотти.

Андрей Шевченко прокомментировал работу Карло Анчелотти в Наполи.

"Мне нравится команда Анчелотти, так как она конкурентоспособна. Карло очень мудро изменил несколько вещей".

"Сейчас Наполи начинает играть в его стиле. Карло — умный человек, и в этом его главная сила. Он никогда не расстраивается, он всегда поддерживает равновесие".

"Говоря это, я хочу, чтобы кто-нибудь помешал Ювентусу снова взять скудетто. Разрыв слишком большой, но Наполи может побороться за титул в следующем сезоне", — сказал Шевченко в интервью La Gazzetta dello Sport.

Наполи после 19-ти туров отстает от Ювентуса на девять очков.