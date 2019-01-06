Поль Погба не полетел с Манчестер Юнайтед на сбор в Дубай

Новости спорта: Французский футболист Поль Погба не успел восстановиться после травмы.

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не полетел с командой на тренировочный сбор в Дубай для подготовки к матчу 22-го тура английской Премьер-лиги с "Тоттенхэм Хотспур", сообщает официальный сайт английской команды.

Французский футболист не успел восстановиться после травмы, полученной в матче 21-го тура АПЛ с "Ньюкасл Юнайтед" (2:0), который прошёл 2 января. Ожидается, что Погба присоединится к команде в Дубае позже.

Ранее болельщики "Манчестер Юнайтед" признали Погба лучшим игроком команды по итогам декабря.

Матч "Тоттенхэм Хотспур" — "Манчестер Юнайтед" пройдёт на стадионе "Уэмбли" 13 января.