Скачать
Понедельник, 07.01.2019
В Киеве почтили память Валерия Лобановского
В Киеве почтили память Валерия Лобановского
Примера. Севилья и Атлетико поделили очки
Примера. Севилья и Атлетико поделили очки
Финалистки Брисбена Цуренко и Плишкова снялись с турнира в Сиднее
Финалистки Брисбена Цуренко и Плишкова снялись с турнира в Сиднее
Севилья - Атлетико: видео голов и обзор матча 06.01.2019
Севилья - Атлетико: видео голов и обзор матча 06.01.2019

Лукаку: Манчестер Юнайтед вернулся к своему привычному стилю

Лукаку: Манчестер Юнайтед вернулся к своему привычному стилю
04:06 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку рассказал о положительных изменениях в команде.

"Мы вернулись к своему привычному стилю. Приятно видеть, что игроки наслаждаются футболом и побеждают. Это самое главное. Мы — "Манчестер Юнайтед", стараемся выигрывать в каждом матче.

Сульшер здорово нам помогает на тренировках. Мне приносит пользу стиль игры, который он хочет видеть в исполнении команды. Он понимает, какой я нападающий, и просто использует мои сильные стороны", — приводит слова Лукаку Sky Sports.

После увольнения Жозе Моуринью с должности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Ромелу забил три мяча в трёх матчах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ромелу Лукаку, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Примера. Реал дома проиграл Реалу Сосьедад
02 Финалистки Брисбена Цуренко и Плишкова снялись с турнира в Сиднее
03 Примера. Севилья и Атлетико поделили очки
04 Нисикори выиграл теннисный турнир в Брисбене
05 Севилья - Атлетико: видео голов и обзор матча 06.01.2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь