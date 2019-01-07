Лукаку: Манчестер Юнайтед вернулся к своему привычному стилю

Новости спорта: Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку рассказал о положительных изменениях в команде.

"Мы вернулись к своему привычному стилю. Приятно видеть, что игроки наслаждаются футболом и побеждают. Это самое главное. Мы — "Манчестер Юнайтед", стараемся выигрывать в каждом матче.

Сульшер здорово нам помогает на тренировках. Мне приносит пользу стиль игры, который он хочет видеть в исполнении команды. Он понимает, какой я нападающий, и просто использует мои сильные стороны", — приводит слова Лукаку Sky Sports.

После увольнения Жозе Моуринью с должности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Ромелу забил три мяча в трёх матчах.