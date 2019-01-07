"Появилось много интересной молодежи": Шевченко о сборной Украины

Новости спорта: Андрей Шевченко подвел итоги выступлений сборной Украины в 2018 году.

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко в интервью Gazzetta dello Sport рассказал о итогах года для национальной сборной, а также отметил прогресс молодых исполнителей.

"2018-й год получился очень позитивным для национальной команды. Мои подопечные стали играть лучше. Это именно то, что мы с моим тренерским штабом хотели видеть. Сборная Украины стала более организованной и разносторонней, мы теперь не играем только на контратаках. Наши футболисты прогрессируют, появилось много интересной молодежи. На последний матч мы вызвали девять парней из сборной (U-21), и я очень доволен", - подытожил Андрей Шевченко.