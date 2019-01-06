Гвардиола хочет в отпуск

Новости спорта: Наставник Манчестер Сити заявил, что не отказался бы от отпуска.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал, что немного устал от большого количества турниров, в которых участвуют его подопечные.

"Я бы не отказался от отпуска прямо сейчас. Отдохнуть пару месяцев было бы здорово. Но мы хотим соответствовать статусу топ-клуба, а значит не можем не играть какой-либо матч или пожертвовать каким-то турниром. Нам тяжело, впрочем, что есть, то есть" - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, в английской Премьер-лиге "горожане" занимают второе место, набрав 50 очков в 21 туре.