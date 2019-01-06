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Возвращение Месси в сборную Аргентины может состояться на домашнем стадионе Реала

Возвращение Месси в сборную Аргентины может состояться на домашнем стадионе Реала
20:01 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта: Звёздный форвард "Барселоны" Лионель Месси может вернуться в национальную команду во время мартовских спаррингов.

Сборная Аргентины не прочь провести товарищескую встречу с Венесуэлой. Планируется, что игра состоится в Испании. Стороны рассматривают три стадиона: привычный для Месси "Камп Ноу", а также "Сантьяго Бернабеу" и "Ванда Метрополитано" в Мадриде. Таким образом, возвращение 31-летнего форварда в ряды "альбиселесте" может состояться на домашней арене "Реала", что добавит этому событию особой пикантности.

Напомним, Месси взял паузу после неудачного выступления своей сборной в России. Аргентинцы с большим трудом преодолели групповой этап ЧМ-2018, а в 1/8 финала уступили будущему чемпиону - Франции.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, ФК Севилья, Новости футбола.
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