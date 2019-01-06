Скачать
Воскресенье, 06.01.2019
В Киеве почтили память Валерия Лобановского
В Киеве почтили память Валерия Лобановского
Примера. Севилья и Атлетико поделили очки
Примера. Севилья и Атлетико поделили очки
Финалистки Брисбена Цуренко и Плишкова снялись с турнира в Сиднее
Финалистки Брисбена Цуренко и Плишкова снялись с турнира в Сиднее
Сборная Финляндии в пятый раз выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею
Сборная Финляндии в пятый раз выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею

Клуб 4-го дивизиона выбил Лестер из Кубка Англии

Клуб 4-го дивизиона выбил Лестер из Кубка Англии
20:28 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: В матче 1/32 финала Кубка Англии "Ньюпорт Каунти" принимал "Лестер Сити".

Встреча проходила на стадионе "Родни Парад" и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Джамилл Мэтт и Падрэйг Амонд, который реализовал пенальти на 85-й минуте. За гостей отличился Рашид Геззаль. Таким образом, "Ньюпорт Каунти" вышел в 1/16 финала турнира, а "Лестер" из Кубка Англии вылетел.

"Ньюпорт Каунти" располагается на 13-м месте в турнирной таблице четвёртого английского дивизиона после 25 проведённых матчей. "Лестер" — на седьмой строчке в таблице английской Премьер-лиги после 21 тура.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Кубок Англии, Новости футбола, 20, ФК Ньюпорт Каунти, Ньюпорт Каунти - Лестер Сити.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Леся Цуренко - Каролина Плишкова: где и когда смотреть финал турнира в Брисбене
02 Уайт оценил перспективы Усика в супертяжелом весе
03 В Киеве почтили память Валерия Лобановского
04 Цуренко: Надеюсь, что смогу выиграть все свои финалы
05 Майки Гарсия: Ломаченко хочет драться со мной с 2016 года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь