Клуб 4-го дивизиона выбил Лестер из Кубка Англии

Новости спорта: В матче 1/32 финала Кубка Англии "Ньюпорт Каунти" принимал "Лестер Сити".

Встреча проходила на стадионе "Родни Парад" и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Джамилл Мэтт и Падрэйг Амонд, который реализовал пенальти на 85-й минуте. За гостей отличился Рашид Геззаль. Таким образом, "Ньюпорт Каунти" вышел в 1/16 финала турнира, а "Лестер" из Кубка Англии вылетел.

"Ньюпорт Каунти" располагается на 13-м месте в турнирной таблице четвёртого английского дивизиона после 25 проведённых матчей. "Лестер" — на седьмой строчке в таблице английской Премьер-лиги после 21 тура.