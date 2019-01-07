Зинченко: Всегда мечтал сыграть за Шахтер на Донбасс Арене

Новости спорта: Воспитанник донецкого Шахтера, ныне выступающий за Манчестер Сити, пообщался с подписчиками в Instagram.

Футболист Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко ответил на вопросы подписчиков в социальной сети Instagram.

Так, любимым клубом игрока в украинской Премьер-лиге является Шахтер. Это не удивительно, ведь Зинченко закончил академию "горняков".

"Всегда мечтал сыграть за этот клуб на Донбасс Арене", – сказал Александр.

Также он признался, что сложнее всего ему было играть против Филиппа Лама, а самый интеллектуальный его одноклубник – Венсан Компани.

Ранее сообщалось о том, что Наполи не оставляет надежд подписать Зинченко, а агент украинца оценил вероятность переезда в Италию.