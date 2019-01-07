Два российских клуба могут провести сборы в Крыму

Новости спорта: Юрий Ветоха рассказал, что два российских клуба собираются тренироваться зимой в Крыму.

Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха рассказал, что два российских клуба собираются тренироваться зимой в Крыму.

«У нас есть подтверждение, что две российские команды проведут учебно-тренировочные сборы в Крыму.

В данный момент не буду разглашать, какие именно, однако после событий, связанных с участием российских клубов в товарищеских турнирах, не могу сказать, не отзовут ли они свои заявки.

Все прекрасно понимают, что можно приехать, но потом есть риск того, что придется отчитываться перед инстанциями, почему сборы были проведены в Крыму, а не в условной Турции», — сказал Ветоха.