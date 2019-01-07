Бавария и Боруссия поборются за лидера Лейпцига

Руководство дортмундской Боруссии положило глаз на форварда Лейпцига Тимо Вернера, тем самым составив конкуренцию основному претенденту на игрока — мюнхенской Баварии, сообщает Bild.
Действующий контракт с "быками" у Вернера истекает летом 2020-го года, но, как сообщалось ранее, футболист не планирует его продлевать. В этом случае боссы Лейпцига намерены продать игрока летом, выручив с продажи 60-70 миллионов евро.
В тоже время, итальянские СМИ утверждают, что Ювентус и Милан также претендуют на немца.
В нынешнем сезоне Тимо Вернер забил 11 голов в 17-и поединках Бундеслиги.