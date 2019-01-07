Новогодний подарок: ПСЖ отдал 120 тысяч евро сопернику после матча

Новости спорта: ПСЖ отдал все свои призовые деньги сопернику по Кубку Франции.

ПСЖ обыграл клуб пятого дивизиона Понтиви со счетом 4:0 в матче 1/32 финала Кубка Франции.

За победу и проход в следующий раунд парижане получили призовые в размере 120 тысяч евро. Правда, президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи решил отказаться от этой суммы в пользу Понтиви. Также соперник получил на память игровую футболку ПСЖ с подписями игроков парижского клуба, которые вышли на поле в матче.

Интересно, что Transfermarkt оценивает суммарную стоимость игроков Понтиви в 425 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что ПСЖ выпустил мужские трусы на Рождество.