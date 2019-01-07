Погба прибыл на медосмотр в испанский клуб

Новости спорта: Гвинейский защитник Флорентен Погба пройдёт просмотр в «Эльче». Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Флорентен Погба уже прибыл в расположение клуба и в течение недели будет тренироваться вместе с командой. По окончании этого срока тренерский штаб клуба примет решение о целесообразности заключения контракта с игроком.

28-летний Погба в данный момент является свободным агентом. Его последним клубом был «Генчлербирлиги», который он покинул прошлым летом. Также он выступал за «Седан» и «Сент-Этьен».

Флорентен является старшим братом 25-летнего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. В отличие от Поля, который представляет Францию, Флорентен выступает за сборную Гвинеи, за которую провёл 21 матч.