Скачать
Вторник, 08.01.2019
В Киеве почтили память Валерия Лобановского
В Киеве почтили память Валерия Лобановского
Девушка-боец UFC жестоко избила грабителя
Девушка-боец UFC жестоко избила грабителя
Свитолина и Цуренко сыграют за сборную Украины
Свитолина и Цуренко сыграют за сборную Украины
Хетафе – Барселона 1:2 Видео голов и обзор матча
Хетафе – Барселона 1:2 Видео голов и обзор матча

Ювентус заинтересовался молодым талантом Челси

Ювентус заинтересовался молодым талантом Челси
09:26 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Английский полузащитник Каллум Хадсон-Одои может продолжить карьеру в Италии.

Туринский «Ювентуса» заинтересован в покупке вингера «Челси» Каллума Хадсона-Одои.

Представители итальянского клуба уже провели переговоры с агентом футболиста. Но, как сообщает Tribal Football, «Ювентусу»дали понять, что игрок заинтересован в переходе в «Баварию».

Хадсон-Одои сыграл за основную команду «Челси» 10 матчей, забил 1 гол и сделал 1 голевой пас. В составе «Челси» U23 он забил 11 голов и сделал 6 голевых передач в 21 матче. В июне 2020-го у англичанина истекает контракт с лондонцами.

Напомним, мюнхенская «Бавария» предлагает 30 млн евро за Хадсона-Одои, но «Челси» хочет удержать футболиста.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ювентус, ФК Челси, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Каллум Хадсон-Одои.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Селюк о Зинченко: Никому не нужны эти понты дешевые
02 Свитолина и Цуренко сыграют за сборную Украины
03 Погба прибыл на медосмотр в испанский клуб
04 Ребров: Лобановский всегда шагал в ногу со временем
05 Многострадальный игрок Динамо: Я вернусь раньше, чем вы думаете
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь