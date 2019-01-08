Ювентус заинтересовался молодым талантом Челси

Новости спорта: Английский полузащитник Каллум Хадсон-Одои может продолжить карьеру в Италии.

Туринский «Ювентуса» заинтересован в покупке вингера «Челси» Каллума Хадсона-Одои.

Представители итальянского клуба уже провели переговоры с агентом футболиста. Но, как сообщает Tribal Football, «Ювентусу»дали понять, что игрок заинтересован в переходе в «Баварию».

Хадсон-Одои сыграл за основную команду «Челси» 10 матчей, забил 1 гол и сделал 1 голевой пас. В составе «Челси» U23 он забил 11 голов и сделал 6 голевых передач в 21 матче. В июне 2020-го у англичанина истекает контракт с лондонцами.

Напомним, мюнхенская «Бавария» предлагает 30 млн евро за Хадсона-Одои, но «Челси» хочет удержать футболиста.