Один из лидеров Зари может покинуть клуб уже зимой

Новости спорта: Бразильский полузащитник Зари Силас может продолжить карьеру в Казахстане.

Полузащитник Зари Силас сообщил, что клуб получил предложение от алматинского Кайрата.

"Я до сих пор не знаю, как все сложится. Сейчас мне известно лишь то, что 12-го числа я должен вернуться в Украину.

Об итересе Кайрата к себе, конечно, знаю. Алматинцы сделали предложение моему нынешнему клубу, но я не в курсе, как все развивается, потому что нахожусь в отпуске и не имею никаких новостей", – цитирует Силаса sport.kz.

Немецкий портал Transfermarkt оценивает бразильца в 700 тысяч евро. В Зарю хавбек перешел летом 2017 года.