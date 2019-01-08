Скачать
Вторник, 08.01.2019
В Киеве почтили память Валерия Лобановского
В Киеве почтили память Валерия Лобановского
Девушка-боец UFC жестоко избила грабителя
Девушка-боец UFC жестоко избила грабителя
Свитолина и Цуренко сыграют за сборную Украины
Свитолина и Цуренко сыграют за сборную Украины
Хетафе – Барселона 1:2 Видео голов и обзор матча
Хетафе – Барселона 1:2 Видео голов и обзор матча

Один из лидеров Зари может покинуть клуб уже зимой

Один из лидеров Зари может покинуть клуб уже зимой
09:39 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Бразильский полузащитник Зари Силас может продолжить карьеру в Казахстане.

Полузащитник Зари Силас сообщил, что клуб получил предложение от алматинского Кайрата.

"Я до сих пор не знаю, как все сложится. Сейчас мне известно лишь то, что 12-го числа я должен вернуться в Украину.

Об итересе Кайрата к себе, конечно, знаю. Алматинцы сделали предложение моему нынешнему клубу, но я не в курсе, как все развивается, потому что нахожусь в отпуске и не имею никаких новостей", – цитирует Силаса sport.kz.

Немецкий портал Transfermarkt оценивает бразильца в 700 тысяч евро. В Зарю хавбек перешел летом 2017 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Заря, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Силас.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Селюк о Зинченко: Никому не нужны эти понты дешевые
02 Свитолина и Цуренко сыграют за сборную Украины
03 Погба прибыл на медосмотр в испанский клуб
04 Ребров: Лобановский всегда шагал в ногу со временем
05 Многострадальный игрок Динамо: Я вернусь раньше, чем вы думаете
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь