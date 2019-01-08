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Браим Диас рассказал подробности своего перехода в Реал

Браим Диас рассказал подробности своего перехода в Реал
09:58 Сегодня Телеграф Террикон

Новости спорта: Новичок Реала Браим Диас рассказал, почему решил покинуть Ман Сити и перейти в Реал

Новичок мадридского "королевского клуба" Браим Диас емко прокомментировал свой переход из "Манчестер Сити".

"Я прибыл в клуба, за который мечтал играть еще когда был мальчишкой. Когда я решил покинуть "Сити", у меня было три варианта: первый играть за "Реал" Мадрид, второй - играть за "Реал" Мадрид и третий - играть "Реал" Мадрид", - приводит слова 19-летнего вингера один из испанских журналистов.

Трансферная сумма, которую "Реал" заплатит за игрока испанской "молодежки", составляет 15,5 миллиона фунтов стерлингов сразу же и еще 6,5 миллиона фунтов стерлингов в виде бонуса в зависимости от количества проведенных матчей.

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Браим Диас.
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