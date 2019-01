Браим Диас рассказал подробности своего перехода в Реал

Новичок мадридского "королевского клуба" Браим Диас емко прокомментировал свой переход из "Манчестер Сити".

"Я прибыл в клуба, за который мечтал играть еще когда был мальчишкой. Когда я решил покинуть "Сити", у меня было три варианта: первый играть за "Реал" Мадрид, второй - играть за "Реал" Мадрид и третий - играть "Реал" Мадрид", - приводит слова 19-летнего вингера один из испанских журналистов.

Brahim "I'm arriving at the club I dreamed of playing as a boy. When I decided to leave City I had just three options - 1 play for Real Madrid, 2 play for Real Madrid, 3 play for Real Madrid."