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Экс-форвард Динамо продолжит карьеру в Бразилии

Экс-форвард Динамо продолжит карьеру в Бразилии
11:36 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Бывший нападающий Динамо Марко Рубен будет играть в Бразилии в течение ближайшего года.

Бывший форвард «Динамо» Марко Рубен, как и предполагали южноамериканские СМИ ранее, стал игроком бразильского «Атлетико Паранаэнсе».

В бразильский клуб 32-летний футболист перешел на правах аренды с опцией выкупа из «Росарио Сентраль».

За «Росарио Сентраль» Марко Рубен выступал с января 2015 года. Первый год в этом клубе форвард отыграл на правах аренды из «Динамо», после чего аргентинцы выкупили контракт футболиста у киевлян за 2,9 миллиона евро.

В «Динамо» Марко Рубен перешел в июле 2012 года за 8 миллионов евро из «Вильярреала», но в составе «бело-синих» заиграть не смог, проведя лишь 15 матчей и отличившись в них 1 голом и 1 голевой передачей.

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ФК Динамо (Киев), Марко Рубен, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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