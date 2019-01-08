Экс-форвард Динамо продолжит карьеру в Бразилии

Бывший форвард «Динамо» Марко Рубен, как и предполагали южноамериканские СМИ ранее, стал игроком бразильского «Атлетико Паранаэнсе».
В бразильский клуб 32-летний футболист перешел на правах аренды с опцией выкупа из «Росарио Сентраль».
За «Росарио Сентраль» Марко Рубен выступал с января 2015 года. Первый год в этом клубе форвард отыграл на правах аренды из «Динамо», после чего аргентинцы выкупили контракт футболиста у киевлян за 2,9 миллиона евро.
В «Динамо» Марко Рубен перешел в июле 2012 года за 8 миллионов евро из «Вильярреала», но в составе «бело-синих» заиграть не смог, проведя лишь 15 матчей и отличившись в них 1 голом и 1 голевой передачей.