Рамос инициировал внутреннее собрание Реала из-за неудач команды

Новости спорта: Больше всего на собрании игроков досталось Марсело.

Капитан мадридского Реала Серхио Рамос инициировал командное собрание игроков мадридского клуба в связи с неутешительными результатами команды.

Собрание вели главный тренер Сантьяго Солари и капитан Серхио Рамос. Кроме них слова брали Лука Модрич, Тони Кроос и Карим Бензема, передает La Sexta.

Больше всего на собрании досталось защитнику Марсело и бразилец сам признал, что пребывает не в лучшей форме.

После 18-ти туров Реал идет на пятом месте в Ла Лиге, на 10 очков отставая от лидирующей Барселоны.

Ранее сообщалось, что Бэйл подвергся критике из-за того, что до финального свистка покинул стадион.