Скачать
Вторник, 08.01.2019
В Киеве почтили память Валерия Лобановского
В Киеве почтили память Валерия Лобановского
Девушка-боец UFC жестоко избила грабителя
Девушка-боец UFC жестоко избила грабителя
Свитолина и Цуренко сыграют за сборную Украины
Свитолина и Цуренко сыграют за сборную Украины
Состоялся первый этап ралли-рейда Дакар-2019
Состоялся первый этап ралли-рейда Дакар-2019

Рамос инициировал внутреннее собрание Реала из-за неудач команды

Рамос инициировал внутреннее собрание Реала из-за неудач команды
12:22 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Больше всего на собрании игроков досталось Марсело.

Капитан мадридского Реала Серхио Рамос инициировал командное собрание игроков мадридского клуба в связи с неутешительными результатами команды.

Собрание вели главный тренер Сантьяго Солари и капитан Серхио Рамос. Кроме них слова брали Лука Модрич, Тони Кроос и Карим Бензема, передает La Sexta.

Больше всего на собрании досталось защитнику Марсело и бразилец сам признал, что пребывает не в лучшей форме.

После 18-ти туров Реал идет на пятом месте в Ла Лиге, на 10 очков отставая от лидирующей Барселоны.

Ранее сообщалось, что Бэйл подвергся критике из-за того, что до финального свистка покинул стадион.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Серхио Рамос, ФК Реал, Футбол, Марсело, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Селюк о Зинченко: Никому не нужны эти понты дешевые
02 Свитолина и Цуренко сыграют за сборную Украины
03 Погба прибыл на медосмотр в испанский клуб
04 Ребров: Лобановский всегда шагал в ногу со временем
05 Многострадальный игрок Динамо: Я вернусь раньше, чем вы думаете
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь