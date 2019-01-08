Из отпуска вышла первая команда УПЛ

Новости спорта: Полтавская Ворскла первой среди команд УПЛ вышла из отпуска.

8-го января футболисты «Ворсклы» вышли из отпуска первыми среди клубов УПЛ и начали подготовку ко второй половине сезона.

Покинул команду только форвард Михаил Сергийчук.

К тренировкам приступил хавбек Сандро Кобахидзе, пропустивший почти всю первую часть чемпионата.

Напомним, ранее стало известно, что футбольный клуб «Арсенал-Киев» выйдет из отпуска 10 января. В первые два дня команду, которая завершила первую часть чемпионата на последнем месте в турнирной таблице УПЛ, ждет общее собрание и плановый медосмотр.