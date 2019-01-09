Форвард Альбасете: Зозуля спас меня

Новости спорта: Украинский игрок помог своему партнеру во время матча.

Украинский форвард «Альбасете» Роман Зозуля отметился положительным действием во время матча команды с «Гранадой» (1:1), который состоялся 4 января.

На 22-й минуте матча игрок «Гранады» Герман Санчес ударил нападающего «Альбасете» Рея Маная, после чего тот потерял сознание. Роман Зозуля поспешил своему партнеру на помощь и помог ему прийти в себя.

Во вторник, 8-го января Манай впервые увидел партнеров. Как сообщает 5maseldescuento, албанский форвард обратился к Зозуле со словами: «Ты спас меня».

Издание утверждает, что Зозуля и Манай имеют дружеские отношения. Украинец также положительно отозвался о партнере по команде.