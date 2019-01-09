Скачать
Среда, 09.01.2019
Ралли-рейд Дакар-2019: результаты второго этапа
Ралли-рейд Дакар-2019: результаты второго этапа
Игрок Манчестер Юнайтед пошел по стопам Бекхэма и Роналду (Фото)
Игрок Манчестер Юнайтед пошел по стопам Бекхэма и Роналду (Фото)
Биатлон: расписание этапа Кубка мира в Оберхофе 10-13 января
Биатлон: расписание этапа Кубка мира в Оберхофе 10-13 января
Донбасс впервые в сезоне обыграл Днепр
Донбасс впервые в сезоне обыграл Днепр

Форвард Альбасете: Зозуля спас меня

Форвард Альбасете: Зозуля спас меня
08:05 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Украинский игрок помог своему партнеру во время матча.

Украинский форвард «Альбасете» Роман Зозуля отметился положительным действием во время матча команды с «Гранадой» (1:1), который состоялся 4 января.

На 22-й минуте матча игрок «Гранады» Герман Санчес ударил нападающего «Альбасете» Рея Маная, после чего тот потерял сознание. Роман Зозуля поспешил своему партнеру на помощь и помог ему прийти в себя.

Во вторник, 8-го января Манай впервые увидел партнеров. Как сообщает 5maseldescuento, албанский форвард обратился к Зозуле со словами: «Ты спас меня».

Издание утверждает, что Зозуля и Манай имеют дружеские отношения. Украинец также положительно отозвался о партнере по команде.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Новости футбола, Роман Зозуля, ФК Альбасете.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ралли-рейд Дакар-2019: результаты второго этапа
02 Донбасс впервые в сезоне обыграл Днепр
03 Украинский биатлонист сравнил свою зарплату с зарплатой других спортсменов
04 Из отпуска вышла первая команда УПЛ
05 Гвардиола: Переход в Реал – это не шаг назад
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь