Пидручный рассказал, как ему предлагали заработать на ставках

Новости спорта: Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный рассказал, как решил заниматься биатлоном.

Биатлонист сборной Украины Дмитрий Пидручный поведал о том, как ему предложили деньги за то, что он не будет соревноваться в полную силу.

"Обращались ли люди с предложением не выкладываться в гонке? Один раз такое случалось, но я тут же отклонил это предложение, даже не рассматривая. Обращались и за другого биатлониста, которому написали в соцсети. Хотели на этом заработать. Для меня это нонсенс.

Я в биатлоне не столько из-за денег, сколько из-за личных амбиций. И мотивации сражаться за результат, за каждое место", - заявил Дмитрий в интервью YouTube-каналу SPORT TRAVELER UA.