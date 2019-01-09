Названы трансферные цели Барселоны

Новости спорта: Форварды Кейн и Вернер среди трансферных целей Барселоны на лето.

Как сообщает Mundo Deportivo, нападающий Тоттенхэма Харри Кейн и форвард Лейпцига Тимо Вернер возглавляют список игроков, которых может приобрести Барселона на замену Луису Суаресу, которому скоро исполнится 32 года.

Также издание утверждает, что в этот список входит Кшиштоф Пьoнтек из Дженоа, Лука Йович из Айнтрахта и Макси Лопес из Сельты.

Ранее сообщалось, что Тимо Вернер станет одной из главный трансферных целей топ-клубов, так как, вероятно, не станет продлевать контракт с Лейпцигом. В борьбе за форварда Барселоне придется сразиться с Боруссией Д, Баварией, Миланом и Ювентусов.