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Названы трансферные цели Барселоны

Названы трансферные цели Барселоны
16:27 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Форварды Кейн и Вернер среди трансферных целей Барселоны на лето.

Как сообщает Mundo Deportivo, нападающий Тоттенхэма Харри Кейн и форвард Лейпцига Тимо Вернер возглавляют список игроков, которых может приобрести Барселона на замену Луису Суаресу, которому скоро исполнится 32 года.

Также издание утверждает, что в этот список входит Кшиштоф Пьoнтек из Дженоа, Лука Йович из Айнтрахта и Макси Лопес из Сельты.

Ранее сообщалось, что Тимо Вернер станет одной из главный трансферных целей топ-клубов, так как, вероятно, не станет продлевать контракт с Лейпцигом. В борьбе за форварда Барселоне придется сразиться с Боруссией Д, Баварией, Миланом и Ювентусов.

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ФК Барселона, Примера, Харри Кейн, Тимо Вернер.
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