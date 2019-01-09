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Реал - Леганес: прогноз на матча Кубка Испании 9 января

Реал - Леганес: прогноз на матча Кубка Испании 9 января
18:59 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: В первом матче 1/8 финала Кубка Испании Реал на Сантьяго Бернабеу будет принимать Леганес.

Реал сыграет с Леганесом, от которого вылетел в последнем розыгрыше Кубка Короля. 

Реал подходит к кубковому матчу далеко не в лучшем настроении — на фоне поражения в чемпионате Испании от Реала Сосьедада (0:2).

В чемпионате Испании «Реал» идет лишь пятым. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет уже 10 очков, а от зоны Лиги чемпионов — 4 очка. В предыдущем раунде Кубка Испании «Реал» прошел скромную «Мелилью», дважды разгромив соперника — 6:1 и 4:0.

Кубок Испании. 1/8-я финала. Первый матч

Испания. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

22:30 Реал - Леганес

Сейчас "Леганес" – уже не такой откровенный аутсайдер. Несмотря на то, что в первом круге чемпионата мадридцы одолели соперника 4:1, в кубковом противостоянии ожидается напряжение. "Леганес" умеет выжимать результат даже из тех матчей, которые проходят под диктовку соперника. Бесспорно, Маурисио Пельегрино попытается покорить и "Реал" – грех не попытаться в ситуации, когда все валится сопернику с рук.

За "Леганес" не сыграет Андрей Лунин. Украинец пропустит противостояния, поскольку "Реал" является его "материнской" командой. То же самое касается и Оскара Родригеса. Александер Шимановски и Эзекьель Муньос – травмированы. У "Реала" проблемы со здоровьем испытывают Марко Асенсио, Маркос Льоренте, Гарет Бэйл, Тони Кроос и Мариано Диас, Тибо Куртуа.

Ответный матч состоится 16 января.

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Примера, Кубок Испании, ФК Реал Мадрид, ФК Леганес.
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