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Ворскла и Мариуполь вышли из отпуска: планы команд на межсезонье

Ворскла и Мариуполь вышли из отпуска: планы команд на межсезонье
09:21 Сегодня Телеграф Сегодня Фото: ФК Ворскла

Новости спорта: "Ворскла" и "Мариуполь" будут готовиться к возобновлению чемпионата в Турции.

Полтавская "Ворскла" и "Мариуполь" первыми завершили зимние отпуска и приступили к подготовке ко второй части сезона. Команды провели втягивающие тренировки и поработали на тренажерах, а в ближайшие дни футболисты пройдут углубленные медицинские обследования.

Полтавчане начали подготовку к возобновлению чемпионата без Михаила Сергийчука, у которого в конце года истек срок контракта с клубом. Простуда еще на несколько дней придержит Вячеслава Шарпара. Пока не выясненным остается и вопрос арендованного у донецкого "Шахтера" Владислава Кулача. Между сторонами продолжаются переговоры. Зато снова в строю Сандро Кобахидзе, пропустивший почти всю еврокубковую кампанию "бело-зеленых" из-за травмы, которая потребовала операции на плече.

14-го числа полтавчане возьмут курс на Анталию. Именно на средиземноморском побережье Турции пройдут два этапа учебно-тренировочных сборов. В рамках первого этапа (14 – 27 января) планируется провести четыре контрольных поединка:

16-го января – "Клуж" (Румыния, 1-е место)

19-го января – "Университатя" (Румыния, 3-е место)

23 января – "Пахтакор" (Узбекистан, вице-чемпион)

27-го января – "Младост" (Сербия, 6-е место)

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Что касается "Мариуполя", то 15-го января команда отправится на первый учебно-тренировочный сбор в Сиде. Ранее стали известны соперники приазовцев на этом этапе подготовки:

Стали известны соперники Мариуполя на первом сборе в Турции

20-го января – "Сепси" (Румыния, 4-е место)

24-го января – "Газ Метан" (Румыния, 8-е место)

28-го января – "Тренчин" (Словакия, 9-е место)

Напомним, что откроют футбольный год в Украине наши представители в еврокубках "Шахтер" и "Динамо". "Горняки" в 1/16 финала Лиги Европы дома примут немецкий "Айнтрахт", а киевляне отправятся в гости к греческому "Олимпиакосу".

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