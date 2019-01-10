Одноклубник Ярмоленко всерьез заинтересовал Ман Сити

Новости спорта: Одноклубник Андрея Ярмоленко Деклан Райс может продолжить карьеру под руководством Гвардиолы

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс может перейти в «Манчестер Сити», об этом сообщает английская пресса.

19-летний футболист является одним из самых ярких молодых игроков в английском чемпионате. Отмечается, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола лично будет следить за выступлениями талантливого футболиста, чтобы в конце сезона определиться с возможным трансфером.

Ориентировочная трансферная стоимость Райса составляет 50 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» хочет купить защитника «Атлетико» Лукаса Эрнандеса.