Один из лидеров Аякса согласился перейти в Барселону

Новости спорта: Каталонский клуб согласовал с полузащитником "Аякса" условия пятилетнего контракта.

Хавбек амстердамского «Аякса» Френки Де Йонг намерен перейти в каталонскую «Барселону».

По данным источника, игрок уже сообщил о своем решении спортивному директору «Барселоны» Роберту Фернандесу, который вел с ним переговоры более года.

«Барселона» уже согласовала с игроком условия пятилетнего контракта. Впрочем, каталонцам еще нужно договориться с «Аяксом» по сумме трансфера. Голландский клуб хочет получить за игрока не менее € 75 млн.

Ранее сообщалось, что ПСЖ зимой готов купить Де Лигта и Де Йонга.