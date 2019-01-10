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Один из лидеров Аякса согласился перейти в Барселону

Один из лидеров Аякса согласился перейти в Барселону
12:25 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Каталонский клуб согласовал с полузащитником "Аякса" условия пятилетнего контракта.

Хавбек амстердамского «Аякса» Френки Де Йонг намерен перейти в каталонскую «Барселону».

По данным источника, игрок уже сообщил о своем решении спортивному директору «Барселоны» Роберту Фернандесу, который вел с ним переговоры более года.

«Барселона» уже согласовала с игроком условия пятилетнего контракта. Впрочем, каталонцам еще нужно договориться с «Аяксом» по сумме трансфера. Голландский клуб хочет получить за игрока не менее € 75 млн.

Ранее сообщалось, что ПСЖ зимой готов купить Де Лигта и Де Йонга.

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ФК Барселона, ФК Аякс, Футбол, Новости футбола, Френки де Йонг.
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