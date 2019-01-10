Иньеста - о возможном возвращении Неймара в Барселону

Новости спорта: Легендарный футболист сомневается, что бразилец вернется в команду.

Не исключено, что летом «Барселона» все же попытается вернуть в свой состав Неймара, однако известнейший в прошлом игрок каталонской команды Андрес Иньеста сомневается, что трансфер из ПСЖ состоится.

«Неймар - один из лучших игроков мира, и любая команда хотела бы усилиться таким исполнителем. В футболе я видел разное, но считаю проблемным осуществление такого трансфера».

«Не могу себе представить возвращение Неймара в «Барселону», - сказал Иньеста.

Ранее похожее мнение выразил Лионель Месси, а главным конкурентом каталонцев является «Реал».