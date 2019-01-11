Рибери выбыл на две недели

Полузащитник Баварии Франк Рибери получил повреждение и может пропустить ближайшие матчи команды, сообщает издание Bild.
Французский вингер травмировал мышцы бедра на вчерашней тренировке в Катаре, где мюнхенцы готовятся ко второй половине сезона. По предварительным прогнозам, восстановление 35-летнего игрока может занять около двух недель.
В текущем сезоне Рибери отыграл 22 матча в футболке "красных", отличившись пятью голами и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Бавария готова расстаться с французом следующим летом.