Рибери выбыл на две недели

Новости спорта: Французский вингер Франк Рибери получил повреждение бедра.

Полузащитник Баварии Франк Рибери получил повреждение и может пропустить ближайшие матчи команды, сообщает издание Bild.

Французский вингер травмировал мышцы бедра на вчерашней тренировке в Катаре, где мюнхенцы готовятся ко второй половине сезона. По предварительным прогнозам, восстановление 35-летнего игрока может занять около двух недель.

В текущем сезоне Рибери отыграл 22 матча в футболке "красных", отличившись пятью голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Бавария готова расстаться с французом следующим летом.