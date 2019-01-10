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Зинченко забил невероятный дебютный гол за Манчестер Сити (Видео)
Зинченко забил невероятный дебютный гол за Манчестер Сити (Видео)

Манчестер Сити забавно поздравил Зинченко с голом (Видео)

Манчестер Сити забавно поздравил Зинченко с голом (Видео)
17:18 Сегодня Телеграф footballua.tv Фото: Твиттер

Новости спорта: Накануне в рамках полуфинала Кубка английской лиги "Манчестер Сити" уничтожил "Бертон".

Финальный свисток арбитра зафиксировал победу "горожан" со счетом 9:0.

Особенным прошедший матч стал для украинского игрока "Ман Сити" Александра Зинченко – футболист забил свой дебютный гол за клуб. При этом Александр вошел в тройку лучших игроков "горожан", по итогам встречи.

В "Ман Сити" решили оригинально поздравить украинца со столь важным для него событием. Радуясь за своего игрока, "горожане" решили вспомнить его хореографические способности.

Так, в официальном Твиттере клуба появился пост со словами поздравления, подкрепленный записью бомбезного танца Александра в образе Майкла Джексона.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Видео, Новости футбола, Александр Зинченко.
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