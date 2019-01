Манчестер Сити забавно поздравил Зинченко с голом (Видео)

Финальный свисток арбитра зафиксировал победу "горожан" со счетом 9:0.

Особенным прошедший матч стал для украинского игрока "Ман Сити" Александра Зинченко – футболист забил свой дебютный гол за клуб. При этом Александр вошел в тройку лучших игроков "горожан", по итогам встречи.

35. The Ukrainian takes a big first-time swing from 25 yards out which deceives the 'keeper and drops beautifully into the net! What a way to open your goalscoring exploits with the Club! A thriller!

4-0 #cityvbafc #mancity pic.twitter.com/vEqnZXH1dT

