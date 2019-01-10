Арсенал не будет тратиться зимой

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18:04 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: В текущее трансферное окно Арсенал сможет заключать сделки только по аренде.

Арсенал не будет никого подписывать на условиях постоянного трансфера. Об этом заявил главный тренер лондонского клуба Унаи Эмери.

По словам наставника, клуб сможет заключить сделки, касающиеся только аренды игроков.

"Мы не можем никого подписывать на условиях постоянного трансфера. В этом январе сможем заключить только сделки по аренде.

Суарес? Не знаю, какая у него ситуация. Насколько мне известно, клуб работает над различными вариантами игроков, которые могут помочь нам своей хорошей игрой, в чем мы сейчас нуждаемся.

Банега? Я знаю этого игрока, и он очень хороший. Это все, что я могу сказать.

Моя роль в трансферах? Могу сказать, что клуб работает над этим, и всегда держит меня в курсе событий. На сегодняшний момент у нас нет никаких новостей", - цитирует Эмери The Telegraph.

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ФК Арсенал (Лондон), Унаи Эмери, Футбол, Новости футбола.
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