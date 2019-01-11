Вратарь Навас хочет остаться в Реале надолго

Новости спорта: Кейлор Навас предполагает, что останется в Реале еще надолго, несмотря на то, что проигрывает конкуренцию Тибо Куртуа.

"Я буду здесь до тех пор, пока точно не буду убежден, что больше не смогу быть первым номером в команде", — цитирует голкипера Football-Espana.

"Как игрок, все что я могу делать — это усердно тренироваться и показывать себя с лучшей стороны в доверенных мне матчах".

"Игроки всегда должны быть более терпеливыми и когда им выпадет возможность — играть на максимум. Я вижу себя в Реале на долгие годы, я всегда буду бороться за свое место и отдавать все, что имею", — подвел костариканец.

Кейлор Навас потерял место в основном составе после того как летом в команду перебрался Тибо Куртуа.

Латиноамериканский голкипер перебрался в Реал в 2014 году из Леванте. За это время Навас принял участие в 150 матчах "сливочных", пропустив 146 голов. За это время вратарь вместе с клубом стал трехкратным победителем Лиги чемпионов, четырехкратным победителем Клубного чемпионата мира, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА, а также по разу Навас становился чемпионом Испании и обладателем Суперкубка Испании.