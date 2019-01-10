22 пенальти и победный гол резервиста: обзор безумного матча Кубка французской лиги

Новости спорта: Монако и Ренн выдали сумасшедший матч в четвертьфинале Кубка французской лиги.

Основное время встречи на стадионе Луи II завершилось результативной ничьей 1:1. На гол хавбека Ренна Бенджамина Буриго Монако ответил точным выстрелом Рони Лопеша.

Выяснять сильнейшего командам пришлось в серии пенальти, где был устроен настоящий триллер с элементами драмы. Монако и Ренн аж 22 раза пробивали с "отметки", чтобы определить обладателя путевки в полуфинал.

Неожиданным героем команды Тьерри Анри стал резервный голкипер Лоик Бадиашиле, который исполнил победный пенальти. Кроме этого, 20-летний страж ворот парировал еще три выстрела из "отметки" от игроков Ренна.