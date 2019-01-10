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22 пенальти и победный гол резервиста: обзор безумного матча Кубка французской лиги

22 пенальти и победный гол резервиста: обзор безумного матча Кубка французской лиги
18:43 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Монако и Ренн выдали сумасшедший матч в четвертьфинале Кубка французской лиги.

Основное время встречи на стадионе Луи II завершилось результативной ничьей 1:1. На гол хавбека Ренна Бенджамина Буриго Монако ответил точным выстрелом Рони Лопеша. 

Выяснять сильнейшего командам пришлось в серии пенальти, где был устроен настоящий триллер с элементами драмы. Монако и Ренн аж 22 раза пробивали с "отметки", чтобы определить обладателя путевки в полуфинал.

Неожиданным героем команды Тьерри Анри стал резервный голкипер Лоик Бадиашиле, который исполнил победный пенальти. Кроме этого, 20-летний страж ворот парировал еще три выстрела из "отметки" от игроков Ренна.

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Футбол, ФК Ренн, ФК Монако, Новости футбола, Монако - Ренн.
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