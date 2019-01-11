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Киевское Динамо вышло из отпуска

Киевское Динамо вышло из отпуска
12:03 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта: Первые два дня футболисты будет проходить медосмотр.

В пятницу, 11 января, у игроков первой команды киевского Динамо завершился зимний отпуск, который длился почти месяц.

Традиционно, в первые несколько рабочих дней, перед отлетом на сбор в Испанию, футболисты проходят плановое медицинское обследование в столичной клинике "Борис".

Как всегда, команда была разделена на две группы игроков, часть из которых прошла медобследование в пятницу, другая - в субботу.

У профильных врачей, которые показали, что у футболистов все в порядке со здоровьем, сегодня побывали шестнадцать динамовцев: голкиперы Георгий Бущан и Владимир Маханьков, защитники Артем Шабанов, Денис Попов, Виталий Мыколенко, Никита Кравченко, полузащитники Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Александр Андриевский, Евгений Смирный, Ахмед Алибеков, Георгий Цитаишвили и нападающие Назарий Русин, Владислав Супряга.

 

Отметим, что завтра плановое медобследование пройдет вторая группа динамовцев Денис Бойко, Артур Рудько, Томаш Кендзера, Беньямин Вербич, Иосиф Пиварич, Сидклей, Че Че, Тамаш Кадар, Миккель Дуелунд, Никита Бурда, Артем Беседин, Виктор Цыганков и Денис Гармаш.

Напомним, первый тренировочный сбор начнется в воскресенье, 13 января. Команда отправится в Испанию, где в течение двух недель проведет три контрольные встречи.

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