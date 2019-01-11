Миколенко: Начал тренироваться еще перед Новым годом

Новости спорта: Виталий Миколенко рассказал, как провел отпуск и новогодние праздники.

Защитник Динамо Виталий Миколенко ждет сложного тренировочного сбора и запасается силой воли.

"Отпуск провел с друзьями и родителями, ездил в горы кататься на санках. Перед Новым годом уже начал тренироваться, праздник встретил с друзьями, а после этого уже целенаправленно работал по индивидуальной программе. Не могу сказать, что она очень тяжелая, но ее нужно выполнить, ведь там много беговой работы. Салаты выходили в первые дни.

Медобследование? Все те же кабинеты и люди, уже всех знаю. У меня со здоровьем все хорошо, потому всех врачей люблю, единственное - когда берут кровь, отворачиваюсь.

Накануне вылета на первый сбор запасаюсь силой воли, ведь там придется работать на пределе своих возможностей, через "не могу". Считаю трех контрольных матчей на первом сборе вполне достаточно, ведь на тренировках больше будем работать над силой и выносливостью. Думаю, ближе к матчам с Олимпиакосом тренерский штаб озвучит нам задачи и установки", - цитирует Миколенко официальный сайт Динамо Киев.