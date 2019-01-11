Скачать
Пятница, 11.01.2019
Украинка Шевчук - самая лучшая пауэрлифтерка мира 2018 года
Украинка Шевчук - самая лучшая пауэрлифтерка мира 2018 года
Владимир Кличко возвращается в бокс
Владимир Кличко возвращается в бокс
Биатлон: где смотреть мужской спринт 11 января
Биатлон: где смотреть мужской спринт 11 января
Шахтер официально подписал Соломона
Шахтер официально подписал Соломона

Миколенко: Начал тренироваться еще перед Новым годом

Миколенко: Начал тренироваться еще перед Новым годом
14:13 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Виталий Миколенко рассказал, как провел отпуск и новогодние праздники.

Защитник Динамо Виталий Миколенко ждет сложного тренировочного сбора и запасается силой воли.

"Отпуск провел с друзьями и родителями, ездил в горы кататься на санках. Перед Новым годом уже начал тренироваться, праздник встретил с друзьями, а после этого уже целенаправленно работал по индивидуальной программе. Не могу сказать, что она очень тяжелая, но ее нужно выполнить, ведь там много беговой работы. Салаты выходили в первые дни.

Медобследование? Все те же кабинеты и люди, уже всех знаю. У меня со здоровьем все хорошо, потому всех врачей люблю, единственное - когда берут кровь, отворачиваюсь.

Накануне вылета на первый сбор запасаюсь силой воли, ведь там придется работать на пределе своих возможностей, через "не могу". Считаю трех контрольных матчей на первом сборе вполне достаточно, ведь на тренировках больше будем работать над силой и выносливостью. Думаю, ближе к матчам с Олимпиакосом тренерский штаб озвучит нам задачи и установки", - цитирует Миколенко официальный сайт Динамо Киев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Динамо (Киев), Виталий Миколенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зинченко - шестой украинец, забивавший за английские клубы
02 Владимир Кличко возвращается в бокс
03 Биатлон: где смотреть мужской спринт 11 января
04 Фьюри обратился к Уайлдеру
05 Стало известно, сколько МЮ выплатил Моуринью за расторжение контракта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь