УЕФА показал символическую команду 2018 года по версии болельщиков

УЕФА на своём официальном сайте огласил имена футболистов, вошедших в символическую команду 2018 года по итогам голосования, которое проводилось среди болельщиков с середины декабря.

Среди лучших игроков прошедшего года нашлось место обладателю "Золотого мяча" Луке Модричу и трём его партнёрам по мадридскому "Реалу". Таким образом, "сливочные", завоевавшие в 2018 году Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, получили наибольшее представительство в команде года.

