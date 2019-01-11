Скачать
Пятница, 11.01.2019
Украинка Шевчук - самая лучшая пауэрлифтерка мира 2018 года
Украинка Шевчук - самая лучшая пауэрлифтерка мира 2018 года
Владимир Кличко возвращается в бокс
Владимир Кличко возвращается в бокс
Биатлон: где смотреть мужской спринт 11 января
Биатлон: где смотреть мужской спринт 11 января
Биатлон. Результаты мужского спринта в Оберхофе 11.01.2019
Биатлон. Результаты мужского спринта в Оберхофе 11.01.2019

УЕФА показал символическую команду 2018 года по версии болельщиков

УЕФА показал символическую команду 2018 года по версии болельщиков
16:33 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: В голосовании приняли участие более 1,8 млн пользователей.

УЕФА на своём официальном сайте огласил имена футболистов, вошедших в символическую команду 2018 года по итогам голосования, которое проводилось среди болельщиков с середины декабря.

Среди лучших игроков прошедшего года нашлось место обладателю "Золотого мяча" Луке Модричу и трём его партнёрам по мадридскому "Реалу". Таким образом, "сливочные", завоевавшие в 2018 году Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, получили наибольшее представительство в команде года.

Команда года: Марк-Андре тер Штеген ("Барселона"), Серхио Рамос ("Реал"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Рафаэль Варан, Марсело, Лука Модрич (все – "Реал"), Н’Голо Канте, Эден Азар (оба – "Челси"), Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен"), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал" / "Ювентус").

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Криштиану Роналду, УЕФА, Серхио Рамос, Лука Модрич, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола, Марк-Андре тер Штеген, Килиан Мбаппе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зинченко - шестой украинец, забивавший за английские клубы
02 Владимир Кличко возвращается в бокс
03 Биатлон: где смотреть мужской спринт 11 января
04 Фьюри обратился к Уайлдеру
05 Стало известно, сколько МЮ выплатил Моуринью за расторжение контракта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь