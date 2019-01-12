Скачать
Суббота, 12.01.2019
Украинка Шевчук - самая лучшая пауэрлифтерка мира 2018 года
Украинка Шевчук - самая лучшая пауэрлифтерка мира 2018 года
Милевский вернулся в Динамо-Брест на свой день рождения
Милевский вернулся в Динамо-Брест на свой день рождения
УЕФА показал символическую команду 2018 года по версии болельщиков
УЕФА показал символическую команду 2018 года по версии болельщиков
Биатлон. Результаты мужского спринта в Оберхофе 11.01.2019
Биатлон. Результаты мужского спринта в Оберхофе 11.01.2019

Буффон: На дискотеке в ночном клубе предлагают колесо

Буффон: На дискотеке в ночном клубе предлагают колесо
12:26 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграмм

Новости спорта: Известный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон рассказал о своем отношении к наркотикам.

Легенда итальянского футбола Джанлуиджи Буффон не отрицает, что в молодости пробовал наркотики, однако родители убедили его не увлекаться.

"Может быть, в юности я разок затянулся. Но я из семьи спортсменов. Они передали мне свои принципы: не принимай наркотики, не ищи этого кайфа, сосредоточься на себе. В 17 лет я знал, как и почему отказать, когда на дискотеке в ночном клубе предлагают колесо.

Никого не осуждаю. Но спортсмен не может сказать "я только попробую". Ты либо на одной стороне, либо на другой", – признался Джиджи в откровенном интервью Vanity Fair.

Ранее Буффон назвал свой трансфер в Ювентус "лучшей сделкой в истории туринского клуба".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Наркотики, Джанлуиджи Буффон, ФК Ювентус, ФК ПСЖ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Биатлон: гонки 12 января в Оберхофе
02 Самуэльссон: Я не уважаю то, что сделал Логинов
03 Фуркад: Победа Логинова - позор
04 Селезнев: Хочу поиграть в Примере
05 Клопп и ван Дейк - лучшие в АПЛ по итогам декабря
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь