Буффон: На дискотеке в ночном клубе предлагают колесо

Новости спорта: Известный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон рассказал о своем отношении к наркотикам.

Легенда итальянского футбола Джанлуиджи Буффон не отрицает, что в молодости пробовал наркотики, однако родители убедили его не увлекаться.

"Может быть, в юности я разок затянулся. Но я из семьи спортсменов. Они передали мне свои принципы: не принимай наркотики, не ищи этого кайфа, сосредоточься на себе. В 17 лет я знал, как и почему отказать, когда на дискотеке в ночном клубе предлагают колесо.

Никого не осуждаю. Но спортсмен не может сказать "я только попробую". Ты либо на одной стороне, либо на другой", – признался Джиджи в откровенном интервью Vanity Fair.

Ранее Буффон назвал свой трансфер в Ювентус "лучшей сделкой в истории туринского клуба".