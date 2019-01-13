Тренер Ювентуса: Роналду спокоен по поводу дела об изнасиловании

Новости спорта: Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри рассказал, что лидер команды спокойно работает.

Продолжает развиваться дело об изнасиловании, в котором обвиняется форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, однако тренер отметил, что на игроке это не отразилось.

«Это его личный вопрос, но я могу говорить о футболе. Несмотря на все это дело, Криштиану сохраняет спокойствие. Он тренируется и ведет себя так же, как обычно».

«Надеюсь, так будет продолжаться и дальше. Как реагирует команда? Спокойно. Это частное дело Роналду, и мы все не должны давать комментарии по этому поводу», - считает наставник Массимилиано Аллегри.